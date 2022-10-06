"التعاون الإسلامي" تُدين تفجير مسجد بمُحيط مجمع وزارة الداخلية في كابل

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لحادث التفجير الذي استهدف مسجدًا في مُحيط مجمع وزارة الداخلية في كابل، الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى وعشرات الجرحى، وعن قلقها البالغ إزاء موجة الهجمات الوحشية المتكررة التي تستهدف عمدًا المرافق المدنية والرسمية في أنحاء مختلفة من أفغانستان.