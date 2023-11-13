"الحياة الفطرية": "الرخمة" طائر مهاجر جزئياً ومهدد بالانقراض

وأضاف، أن طيور الرخمة تبني أعشاشها في تجويف أو نتوء داخل جرف في المناطق الصخرية، وتضع الأنثى بيضتَيْن في أبريل أو مايو، ويتناوب الزوجان على رعاية البيض، ويفقس بين 39 إلى 42 يوماً، وبلغ عدد الأزواج المتكاثرة في المملكة 50 زوجاً بجزر فرسان.