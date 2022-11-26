راشد الفارس يحيي حفلًا لجمهور الصقور الخضر في "البيت السعودي" بالدوحة

أحيى الفنان السعودي راشد الفارس، مساء يوم أمس "الجمعة"، حفلة غنائية على مسرح منطقة البيت السعودي التفاعلية على كورنيش الدوحة، تغنَّى فيها بحب الوطن، والمنتخب السعودي الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه.
وغنّى الشمراني أغاني وطنية مثل "عاشت بلادي"، وأغاني؛ تشجيعًا للمنتخب الذي يخوض مباراته الثانية في المونديال أمام منتخب بولندا غدًا السبت في ملعب المدينة التعليمية.
وعلى مدى نحو ساعة ونصف، غنّى الفارس أشهر أغانيه، مثل "عزاه"، وغيرها من الأغاني التي أمتعت زوار منطقة "البيت السعودي" التفاعلية، وسط حضور كبير، امتلأت إثره الطاقة الاستيعابية للمنطقة بأكملها.
وأتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم الدخول إلى الحفلة مجانًا؛ حيث تأتي في إطار أهداف "البيت السعودي" الذي يستهدف التعريف بالفن والثقافة السعودية، وإبراز الإرث العريق الذي تكتنزه المملكة، ورفع المعنويات والروح الحماسية للاعبين والمشجعين ومحبي الأخضر.
وتستقبل منطقة "البيت السعودي" آلاف المشجعين من شتى الجنسيات، واستعدّت للزوار بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، كما تعرض على الشاشات العملاقة للزوار والمشجعين مباريات المونديال في نسخته الثانية والعشرين، إلى جانب أداء فعاليات موسيقية وتفاعلية.
وشاهد زوار "البيت السعودي" عروضًا فنية وفلكلورية؛ منها أداء العرضة النجدية والسامري والمزمار التي لفتت الأنظار، وقدمت تعريفًا مرئيًّا بالثقافة السعودية.