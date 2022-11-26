راشد الفارس يحيي حفلًا لجمهور الصقور الخضر في "البيت السعودي" بالدوحة

أحيى الفنان السعودي راشد الفارس، مساء يوم أمس "الجمعة"، حفلة غنائية على مسرح منطقة البيت السعودي التفاعلية على كورنيش الدوحة، تغنَّى فيها بحب الوطن، والمنتخب السعودي الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه.