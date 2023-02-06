"الحياة الفطرية": إطلاق نظام الاتصال الموحد لتعزيز التواصل

وأوضح المركز أن النظام الجديد يعمل على توحيد طرق وآليات العمل والتعامل مع الجمهور بمختلف احتياجاتهم وطلباتهم من خلال نظام واحد مرتبط مع جميع القنوات، ويهدف النظام أيضًا إلى تقديم مزيد من الخدمات التي تشكل إضافة نوعية في مجال الحياة الفطرية وتنميتها، كما سيمكن من خلالها تعزيز التواصل بواسطة عدة قنوات ذات استجابة سريعة لكل المهتمين.