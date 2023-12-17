إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي الإرتيري "أسماء وسمية" إلى الرياض

من جهتهم قدم ذوو التوأم شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدين ثقتهم بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة طبية مميزة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.