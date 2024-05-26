"الغوينم" لـ"سبق": تجاوزنا مرحلة الاستعدادات إلى الجاهزية.. وملتزمون بالرقابة على خدمة الحجاج

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة لمقر شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق" بمكة المكرمة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عدنان بن حسين مندورة، وأعضاء مجلس الإدارة. وقد اطلع سعادته خلال الزيارة على استعدادات الشركة لموسم حج عام 1445هـ، وتم عرض مرئي من خلال مشارق المتميزة والماسية، تبيَّن فيه عدد مراكز الخدمة العاملة في الشركة، وأعداد المباني السكنية، ونسبة تغطية الكشف عليها، وجاهزيتها، إضافة إلى نسبة تغطية عقود الإعاشة حتى الآن، ونسبة التوزيع لبطاقة نسك، مقارنة بعدد الحجاج الذين وصلوا للمملكة، وجاهزية الشركة في المشاعر المقدسة (عرفة - مزدلفة - منى)، وأهم التحديات التي تواجهها شركات خدمات حجاج الخارج.