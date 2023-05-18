سوريا تعود للحضن العربي.. حفظاً للسيادة ومكافحة للإرهاب وإعادة للاجئين وقضاء على المخدرات

ومن أبرز الجهود التي تبذلها المملكة لحل الأزمة، وأحدثها، الدعوة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري .