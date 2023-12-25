قد تستمر 20 دقيقة.. ماذا تفعل في "نوبات الهلع المفاجئة"؟ سيطر بهذه الطريقة

وذكرت "الغامدي"، أن نوبات الهلع يمكن السيطرة عليها عبر اتباع بعض التقنيات البسيطة كالتنفس العميق دون الإفراط في التنفس الذي يمكن أن يزيد من الخوف، وإدراك أن ما يمر به الشخص هو نوبة هلع وأنه أمر مؤقت وسوف يمر، كذلك تقليل تأثير المحفزات المحيطة التي تسبّب التعرُّض لنوبة الهلع، من خلال إغلاق العين والتركيز على التنفس، إضافة للتركيز على ما يجد المصاب أنه من المفيد تركيز كل انتباهه عليه أثناء نوبة الهلع ومن الأفضل أن يكون في مرمى البصر، ويتم وصف كل ما يتعلق به بوعي، مع أهمية ممارسة تمارين اليقظة التي تساعد على ترسيخ حقيقة ما يدور حول المصاب، نظرًا لأن نوبات الهلع يمكن أن تسبّب شعوراً بالانفصال عن الواقع.