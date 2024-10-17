"أمانة الطائف" تحقق قفزة نوعية في إطلاق حاضنات الأسر المنتجة

وتعكس الحاضنات البلدية الصورة الجمالية لمنافذ البيع والتداول، مع الحفاظ على سلامة المنتجات المعروضة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري والقضاء على عناصر التشوه البصري.