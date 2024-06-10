"هيئة التأمين": إيقاف شركتَيْ وساطة مخالفتَيْن وإمهالهما 3 أيام لتسوية حقوق العملاء

أعلنت هيئة التأمين إيقاف شركتَيْن، تعملان في وساطة التأمين، عن ممارسة نشاطهما، بدءًا من 2024/06/06م بسبب عدم التزامهما بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.
وتفصيلاً، أصدرت "الهيئة" بيانًا، أوضحت فيه أنه صدر قرار بإيقاف شركتَيْ (مدارات التأمين وصفقة الوثائق) لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطهما بدءًا من يوم الخميس الموافق 1445/11/29هـ تطبيقًا لما جاء في المادة الـ(19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ وتعديلاته.
وأشارت إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركتَيْن تجاه عملائها؛ إذ يتعين عليهما اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لعدم تأثر مصالحهم، مؤكدة أنه لن يُرفع الإيقاف عن الشركتَيْن حتى يثبت تصحيحهما أوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية.
ودعت "هيئة التأمين" جميع مَن لهم حقوق قائمة على الشركتَيْن إلى مراجعتهما، وفي حال عدم تجاوبهما خلال (3) أيام عمل يتم التقدم إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء من خلال الرابط (care.ia.gov.sa)، أو عبر الاتصال بالرقم المجاني (8001240551).