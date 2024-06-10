"هيئة التأمين": إيقاف شركتَيْ وساطة مخالفتَيْن وإمهالهما 3 أيام لتسوية حقوق العملاء

وتفصيلاً، أصدرت "الهيئة" بيانًا، أوضحت فيه أنه صدر قرار بإيقاف شركتَيْ (مدارات التأمين وصفقة الوثائق) لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطهما بدءًا من يوم الخميس الموافق 1445/11/29هـ تطبيقًا لما جاء في المادة الـ(19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ وتعديلاته.