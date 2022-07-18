"الأحوال المدنية": بعد الإبلاغ عن فقدان "الهوية الوطنية" تصبح لاغية.. ويجب استخراج بدل فاقد

دعت الأحوال المدنية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية، أو أي من وثائق الأحوال المدنية، عن طريق منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر، وطلب وثيقة بدل فاقد.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان الوثائق يتم إلغاؤها فورًا، ولا يمكن التعامل مع أو إلغاء البلاغ بعد العثور عليها.
ونوهت الأحوال المدنية بدور المواطن، واستشعاره واجبه النظامي، وحرصه على المحافظة على وثائقه الشخصية، وعدم رهنها أو تركها لدى الغير.. معربة عن ثقتها بالمواطن، وحرصه على اتباع التعليمات؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى المجتمع.