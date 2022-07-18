"الأحوال المدنية": بعد الإبلاغ عن فقدان "الهوية الوطنية" تصبح لاغية.. ويجب استخراج بدل فاقد

ونوهت الأحوال المدنية بدور المواطن، واستشعاره واجبه النظامي، وحرصه على المحافظة على وثائقه الشخصية، وعدم رهنها أو تركها لدى الغير.. معربة عن ثقتها بالمواطن، وحرصه على اتباع التعليمات؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى المجتمع.