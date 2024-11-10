"تجربة المملكة في مواجهة آثار تغيُّر المناخ والكوارث" تثري "مسار G20 الثقافي"

واستعرض الخبير في التراث السعودي الدكتور عدنان الجابر؛ خلال الجلسة، تجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة آثار التغيُّر المناخي، وتحديات الكوارث الطبيعية، مثل السيول والعواصف على مواقع التراث الثقافي، وأهمية مواجهة هذه التحديات للحفاظ على الممتلكات الثقافية واستدامتها، لتبقى شواهد على تراث الدول وشعوبها، ولتستفيد منها الأجيال القادمة في الاعتزاز بتاريخها، وثقافة أوطانها.