"تجربة المملكة في مواجهة آثار تغيُّر المناخ والكوارث" تثري "مسار G20 الثقافي"

نظّمت جمهورية البرازيل الاتحادية، دولة الرئاسة لقمة مجموعة العشرين 2024م، ندوةً دوليةً تحت عنوان: "الثقافة والتغيُّر المناخي" في مدينة سلفادور البرازيلية، التي شاركت فيها هيئة التراث في جلسة نقاشٍ، بعنوان: "التحديات التي يفرضها التغيُّر المناخي على التراث الثقافي"، وذلك ضمن البرامج والفعّاليات المصاحبة لاجتماعات المسار الثقافي لقمة مجموعة العشرين لهذا العام التي تُقام تحت شعار: "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
واستعرض الخبير في التراث السعودي الدكتور عدنان الجابر؛ خلال الجلسة، تجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة آثار التغيُّر المناخي، وتحديات الكوارث الطبيعية، مثل السيول والعواصف على مواقع التراث الثقافي، وأهمية مواجهة هذه التحديات للحفاظ على الممتلكات الثقافية واستدامتها، لتبقى شواهد على تراث الدول وشعوبها، ولتستفيد منها الأجيال القادمة في الاعتزاز بتاريخها، وثقافة أوطانها.
وتضمنت أولويات المسار الثقافي لدولة الرئاسة حماية التراث الثقافي، والاستفادة من البيئة الرقمية مع حماية حقوق النشر، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي لتحقيق النمو المستدام، ودعم الاندماج الاجتماعي، حيث تعد هذه الأولويات الثقافية امتداداً لمحاور النقاش التي وضعتها المملكة إبان رئاستها مجموعة العشرين عام 2020م، وأعوام الرئاسة التي تلتها.