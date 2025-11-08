وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في منتدى الاستثمار الرياضي بمدريد

‎وخلال فعاليات المنتدى التي امتدت على مدى يومين، عقد الوفد السعودي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه الإسبان والأوروبيين، حيث تم استعراض مشروعات استثمارية رياضية كبرى، تشمل خصخصة الأندية، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، حيث تم عرض تجربة الوزارة في تخصيص الأندية الرياضية وما حققته من نتائج ملموسة، تُسهم في جذب المستثمرين، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للأندية، علاوةً على مناقشة فرص التعاون مع شركات إسبانية متخصصة في عدد من المجالات الرياضية.