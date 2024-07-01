رحلتهم البحثية انطلقت.. أكثر من 90 موهوباً وموهوبةً ببرنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي

وينخرط المشاركون عبر البرنامج في رحلة تأهيلية وإثرائية تمتد لمدة عام، حيث تُوفر لهم البيئة البحثية والمعرفية في المختبرات الوطنية تحت إشراف فريق من الباحثين والباحثات لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم من خلال ثلاثة عناصر رئيسة، هي: "البرنامج المعرفي" الذي يُعنى بإكسابهم مهارات البحث والتطوير والابتكار عبر سلسلة من المحاضرات العلمية والورش التدريبية، و "البرنامج البحثي" لتنمية مُمارسات البحث العلمي وأخلاقياته، وكتابة المقترحات والأوراق العلمية، وإجراء التجارب في عدد من المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى "برنامج التلمذة" الذي يهدف إلى دعم وتأهيل الطلبة الموهوبين للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.