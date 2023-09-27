سفير المملكة بفلسطين يضع إكليلاً من الزهور على ضريح "ياسر عرفات"

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في رام الله، اليوم، رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس منيب المصري.