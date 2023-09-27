سفير المملكة بفلسطين يضع إكليلاً من الزهور على ضريح "ياسر عرفات"

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في رام الله، اليوم، رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس منيب المصري.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصة الوقفية منها.
من جهة أخرى، وضع السديري، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وكان في استقبال السفير السديري، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية بفلسطين مجدي الخالدي.
وزار السفير السديري، يرافقه المستشار الخالدي، متحف ياسر عرفات، وجال في أروقته، واطلع على أهم الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية، والمحطات التاريخية في حياة الرئيس الراحل.