مشهد غريب يسجل لأول مرة.. شاهد ما فعلته فقمة مع نسر اقترب منها

كشفت صورة التقطتها باحثة ومُراقبة طيور بريطانية، عن مشهد غريب يسجل لأول مرة، حين ظهرت فقمة وهي "تبصق" الماء على نسر اقترب منها، وذلك في منطقة ميناء نيوتاون بجزيرة وايت، جنوبي إنجلترا.
وتحت عنوان "الصور الأولى من نوعها"، يقول تقرير على موقع "ساينس ألرت" العلمي، الأمر الوحيد المؤكد بشأن الطبيعة هو أنها دائمًا تفاجئنا بما لا نتوقع، كما حدث مع الباحثة البريطانية كلير غاكوبس، التي تهوى مُراقبة الطيور، حين التقطت هذه الصور الغريبة أثناء تجولها حول ميناء نيوتاون.
ورأت "غاكوبس" وابنتها "ميجان"، نسر البحر، المعروف أيضًا باسم "النسر ذو الذيل الأبيض" وهو ينقض نحو الماء، وعندما اقترب من الماء، خرجت فقمة من الأعماق، وهي تبصق تيارًا من الماء في اتجاهه.
وقامت كل من كلير وميجان جاكوبس، جنبًا إلى جنب مع عالم الحفريات ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، بكتابة ورقة بحثية حول واقعة "البصق"، يعتقدون أن الفقمة ربما كانت تحاول إبعاد النسر كوسيلة للدفاع عن الفريسة التي يسعى كل منهما وراءها، وهي سمكة في الماء.
وحسب التقرير، فالبصق ليس شائعًا في الفقاريات، لكنه أكثر شيوعًا عند البشر والإبل وحيوان اللاما والألبكة، بالإضافة إلى بعض أنواع الثعابين والأسماك، وفي هذه الواقعة يبدو أن "البصق" كان أفضل شكل من أشكال الدفاع عن الفقمة الرمادية.
وأوضح الخبراء: "مشاهد الفقمات الرمادية والنسور ذات الذيل الأبيض هي أحداث متكررة الآن في جزيرة وايت، جنوبي إنجلترا، لكن لم يتم الإبلاغ عن التفاعلات بينهما قبل الآن".