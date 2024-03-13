مشهد غريب يسجل لأول مرة.. شاهد ما فعلته فقمة مع نسر اقترب منها

وقامت كل من كلير وميجان جاكوبس، جنبًا إلى جنب مع عالم الحفريات ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، بكتابة ورقة بحثية حول واقعة "البصق"، يعتقدون أن الفقمة ربما كانت تحاول إبعاد النسر كوسيلة للدفاع عن الفريسة التي يسعى كل منهما وراءها، وهي سمكة في الماء.