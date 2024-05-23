خبير إعلامي: للمملكة دور مؤثر في اعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين

وتابع: على الصعيد الدبلوماسي، كانت المملكة دائماً حاضرة بقوة في جميع المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية. في الأمم المتحدة، لعبت السعودية دوراً بارزاً في دعم القرارات التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. كانت المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادرة السلام العربية عام 2002، التي تهدف إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي.