ضيوف خادم الحرمين للعمرة: حلم تَحقق والتجربة على أعلى مستوى

وقدّم الزائر "محمد ساجد ولي" من الهند، و"فضل حسين" من سيرلانكا، و"عزاز الحق" من بنجلاديش، والزائر "حسين المديني" من الهند، شكرهم على هذه الاستضافة، وعدوها أجمل الرحلات والإقامات؛ لما تحتويه من كرم وطيب وحفاوة، في هذا البرنامج من الجوانب كافة.