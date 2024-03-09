ضيوف خادم الحرمين للعمرة: حلم تَحقق والتجربة على أعلى مستوى

عبّر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الدفعة الرابعة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة ولشعب المملكة على ما وجدوه من حفاوة وتقدير وحسن استقبال منذ وصولهم إلى المملكة؛ مؤكدين أن للمملكة مكانة عظيمة تتمثل في خدمتها للإسلام والمسلمين في مختلف المواسم.
وقدّم الزائر "محمد ساجد ولي" من الهند، و"فضل حسين" من سيرلانكا، و"عزاز الحق" من بنجلاديش، والزائر "حسين المديني" من الهند، شكرهم على هذه الاستضافة، وعدوها أجمل الرحلات والإقامات؛ لما تحتويه من كرم وطيب وحفاوة، في هذا البرنامج من الجوانب كافة.
وثمّن الضيوف الدعوة التي قُدّمت لهم على نفقة خادم الحرمين الشريفين ووصفوها بالحلم الذي تحقق وأنها كانت على أعلى مستوى وهي تجربة فريدة من نوعها فهي ضيافة غير عادية لزيارة الحرمين الشريفين.