"الإحصاء" تتيح التحقّق من هوية الباحث الميداني عبر تطبيق "توكلنا"

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسرًا أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي: ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني، إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا، حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.