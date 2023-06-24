"النور التخصصي" ينقذ شخصًا سقط من مبنى في مكة واختراق أحد الأسياخ بطنه

تمكّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة شخص يبلغ من العمر44 عاماً، بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة، إثر سقوطه من الدور العلوي بأحد المباني السكنية في مكة المكرمة على مجموعة من الأسياخ.
وأسفر الحادث عن اختراق سيخ لصدر المصاب في جهة البطن وخروجه من الجانب الآخر لتجويف البطن.
وأوضح الفريق الطبي المكوّن من رئيس الفريق الطبي، استشاري جراحة عامة وجراحة قولون ومستقيم، أن الأطباء المعالجين كانوا من تخصصات "جراحة أوعية دموية وجراحة الصدر وجراحة العظام".
وتم استقبال الحالة على الفور ونقلها إلى غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة، وإجراء جميع التدخلات الجراحية التي تستدعيها حالة المريض في تلك العملية.
وتم استخراج السيخ من جسد المريض وتنويمه بالعناية المركزة ومنحه الرعاية اللازمة بعد العملية الجراحية إلى أن خروج بصحة.