"النور التخصصي" ينقذ شخصًا سقط من مبنى في مكة واختراق أحد الأسياخ بطنه

تمكّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة شخص يبلغ من العمر44 عاماً، بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة، إثر سقوطه من الدور العلوي بأحد المباني السكنية في مكة المكرمة على مجموعة من الأسياخ.