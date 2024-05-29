"سهم كابيتال" السعودية توقع رعاية رسمية بالتعاون مع موقع يقين لتقديم خدمات فحص شرعية الأسهم مجاناً

بناءً على ذلك، تأتي هذه الشراكة مع سهم كابيتال لتعزيز دور موقع يقين كمصدر موثوق به للمعرفة الشرعية في مجال الاستثمار في المملكة، حيث أنه تمت هذه الشراكة بهدف تمكين المستثمرين في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية بشكل شرعي ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، فقد تعاونت هتان الجهتين من أجل تمكين المستثمرين العرب من الاستفادة من تحليل شرعية الأسهم بسهولة ويسر، وتوجيههم نحو الاستثمار الذي يتماشى مع قيمهم ومبادئهم دون مخالفة لقواعدهم الشرعية، فكل ما سيكون على المتداولين فعله هو البحث عن السهم أو الشركة التي يريدون الاستثمار فيها، ومن ثم التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بها، وخصوصًا وضعها الشرعي.