"سهم كابيتال" السعودية توقع رعاية رسمية بالتعاون مع موقع يقين لتقديم خدمات فحص شرعية الأسهم مجاناً

في خطوة مهمة للغاية هدفها الأساسي توفير خدمات فحص شرعية الأسهم بطريقة سهلة ومجانية أمام جميع المتداولين في الوطن العربي، وبالأخص متداولين المملكة العربية السعودية المهتمين بتحري الشرعية الخاصة بالأسهم المتعلقة بالسوق الأمريكي ومدى توافقها للتداول عليها وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية من عدمها، أعلنت "سهم كابيتال" وموقع يقين من خلال فريق MMNow Media عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية، هدفها الأساسي تقديم الدعم والإرشاد للمستثمرين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فحص شرعية الأسهم الأمريكية ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية بشكل موثوق ومجاني.
تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تمكين المستثمرين في المملكة العربية السعودية من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومبنية على معايير دقيقة وشرعية تتوافق مع القواعد الإسلامية، حيث بموجب توقيع هذه الشراكة سيعمل موقع يقين على تقديم خدمات فحص شرعية الأسهم الأمريكية ومدى توافقها مع الشريعة مجاناً.
كما أنه بموجب عقد الشراكة هذا ستحصل منصة سهم كابيتال السعودية على مساحات إعلانية حصرية على "فلتر يقين الشرعي، بالإضافة إلى أنه بجانب ذلك، تقدم منصة سهم كابيتال السعودية خدمة مهمة لزوار فلتر الشرعية على موقع يقين، وهي امكانية تحميل التطبيق الخاص بها مجاناً والوصول الى الأسهم الشرعية كاملة.
شركة سهم كابيتال التي كانت تعرف سابقًا باسم "شركة رأس المال القيم المالية" هي واحدة من الشركات الاستثمارية المرخصة بالمملكة العربية السعودية، ومرخصة في الرياض من قبل هيئة سوق المال السعودية، وتعمل في أنشطة التعامل والحفظ والمشورة المتعلقة بالأوراق المالية في المملكة، وهذا بموجب ترخيص من قبل هيئة سوق المال السعودي، رقم (25-22251) الصادر بتاريخ (19 أكتوبر 2022) وتم البدء بمزاولة النشاط بتاريخ (1 أكتوبر 2023).
تعتبر شركة سهم كابيتال السعودية شركة مشتركة بين Valuable Capital Group Ltd وeWTP Arabia Capital، وتسعى شركة سهم كابيتال السعودية لتقديم خدمات مالية متميزة تشمل تقديم المشورة الاستثمارية وإدارة الأصول والتداول في الأسواق المالية، وتحرص الشركة على تعزيز ثقافة الاستثمار السليمة والمتميزة في المجتمع السعودي، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الويب تقدم خدمات الوساطة المالية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة للطرف الآخر في هذه الشراكة المميزة، والمعروف باسم موقع يقين واحد من أشهر تطبيق تداول وفلترة أسهم، فهو عبارة عن علامة تجارية تابعة لشركة MMNow Media LLC-FZ ومقرها في دبي، ويعتبر موقع يقين منصة رائدة في تقديم الخدمات المالية الشرعية، وتوفير الإرشاد والتوجيه للمستثمرين في الوطن العربي بشكل عام، وأيضًا في السعودية، ويمكن للمتداولين في المملكة العربية السعودية التمتع بخدمات الموقع بكل سهولة من خلال الويب بشكل مجاني تمامًا.
من أهم الخدمات التي يوفرها موقع يقين لزواره والتي هي محل الشراكة بينه وبين شركة سهم كابيتال السعودية هي خدمة فلتر الأسهم، والتي تكون عبارة عن فلتر يمكن من خلال استخدامه التعرف على طبيعة السهم الذي يريد المتداول السعودي التداول عليه، ومعرفة وضعه الشرعي جيدًا، وهل هو متوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية أم لا، حيث يتم توفير كل المعلومات الخاصة بالسهم محل البحث في الفلتر والشركة التابعة له، واختصاصها، وجدولها المالي، ورأس المال الذي تتعامل به داخل السوق، والديون التي عليها، بالإضافة إلى توضيح رسمي بكون هل هذا السهم متوافق مع الضوابط الشرعية أم لا؟
بناءً على ذلك، تأتي هذه الشراكة مع سهم كابيتال لتعزيز دور موقع يقين كمصدر موثوق به للمعرفة الشرعية في مجال الاستثمار في المملكة، حيث أنه تمت هذه الشراكة بهدف تمكين المستثمرين في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية بشكل شرعي ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، فقد تعاونت هتان الجهتين من أجل تمكين المستثمرين العرب من الاستفادة من تحليل شرعية الأسهم بسهولة ويسر، وتوجيههم نحو الاستثمار الذي يتماشى مع قيمهم ومبادئهم دون مخالفة لقواعدهم الشرعية، فكل ما سيكون على المتداولين فعله هو البحث عن السهم أو الشركة التي يريدون الاستثمار فيها، ومن ثم التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بها، وخصوصًا وضعها الشرعي.