في مكة.. انطلاق مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" بشراكة ثلاثية لتعزيز الابتكار

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" في مكة المكرمة، بتنظيم من واحة الملك سلمان للعلوم، وبشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، وذلك بحضور معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر المشرف العام على الواحة، والأستاذ عبدالله بن سعد الغنام مدير تعليم مكة، والدكتورة وردة الأسمري وكيلة جامعة أم القرى لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية.
ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر 2025، مستهدفًا ترسيخ مكانة الرياضيات كمحور أساسي في النهضة العلمية، وتغيير الصورة النمطية عنها من مادة مجردة إلى أداة تفاعلية تربط بين العلوم، وتحفّز على الابتكار في مجالات التقنية والبحث والتطوير، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشارك إدارة تعليم مكة في المهرجان بـ 12 جناحًا علميًا، تقدّم محتوى تفاعليًا يعكس جهودها في دعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب والطالبات، إلى جانب مبادرات تعليمية ومجتمعية تُعزز دور الأسرة والقطاعات ذات العلاقة في مسيرة التعلم.
كما تقدم جامعة أم القرى وتعليم مكة أجنحة علمية نوعية، تتضمن فعاليات تفاعلية وأنشطة إبداعية تأخذ الزوار في رحلة معرفية من الماضي إلى المستقبل، تُبرز دور الرياضيات كمحرّك أساسي لجميع التخصصات العلمية، وتسهم في تحويل الفضول المعرفي إلى حلول مبتكرة.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز الثقافة العلمية، وتنمية الوعي بالعلوم الأساسية، وبناء الفخر بالهوية العلمية الوطنية، إلى جانب التعريف بالفرص التعليمية والمهنية في القطاعات الحيوية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المستقبلية لدى النشء.
ويُعد هذا المهرجان أحد برامج المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، التي تُنفَّذ بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم، وتُسهم في بناء جيل علمي مبتكر يدعم التنمية الوطنية.