واقعة اختطاف وصيام وحج.. الشيخ الاتحادي "كانتي".. قصص كروية بين تحايل وخجل!

وبدأ حياته المهنية في سن الثامنة في "جي إس سوران" في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية، ومن هناك بدأت مسيرة حافلة في عالم كرة القدم، أوصلته في صيف 2016، إلى تشلسي، وهناك لعب 262 مباراة بجميع البطولات، كما فاز بـ6 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.