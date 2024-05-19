قبيل صعودهم للطائرة.. ألسن حجاج إندونيسيا تلهج بالدعاء للقائمين على مبادرة "طريق مكة"

والتقت "واس" عددًا من كبار السن حين التفويج استعدادًا لركوب الطائرة المغادرة إلى المملكة؛ حيث عبروا عن سعادتهم بما سمعوه وشاهدوه من تجهيزات كبيرة وخدمات متكاملة متميزة تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن، مثل العربات الكهربائية والمسارات الخاصة للكراسي المتحركة، إلى جانب التطور المستمر في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين وتنظيم المعتمرين والحجاج عن طريق استخدام التطبيقات في الهاتف المحمول، إضافة إلى ما لمسوه على أرض الواقع في بلدهم عن مبادرة "طريق مكة"؛ وهو ما يدل على اهتمام القيادة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم.