إقبال كبير من المتسوّقين.. "أسواق الحلويات قُبيل العيد في ينبع".. وفرة ورواج وأذواق

تشهد أسواق حلويات العيد بينبع إقبالاً كبيراً من المتسوّقين مع قرب حلول عيد الفطر لشراء الحلويات التي تعدّ تقليداً مرتبطاً بالمناسبة خلال أيام عيد الفطر المبارك ترحيباً بالزائرين والمهنئين بالعيد، وفرحاً بهذه المناسبة الإسلامية.
ورصدت صور عدة إقبال أفراد المجتمع على شراء الحلويات في المحال التجارية والأسواق التي تحرص على توفير الأنواع كافة؛ لتغطية الطلب المتزايد من قِبل المستهلكين من مختلف الأذواق حيث شهدت محال بيع الحلويات حركة شرائية واسعة وسط إقبالٍ كبيرٍ من المواطنين والمقيمين استعداداً لعيد الفطر المبارك.
من جهة أخرى، تقيم بلدية ينبع فعاليات متنوّعة خلال عيد الفطر ضمن برنامج "عيد ينبع 1445.. عيّد بين أهلك وناسك" التي تقام على كورنيش ينبع ابتداءً من أول أيام العيد.
وتشمل الفعاليات مسرحاً للأطفال، وأركان التحدّي للكبار والصغار، ومنطقة ألعاب للأطفال، وشخصيات كرتونية، ومشاركة فرق شعبية تؤدي ألعاباً شعبية متنوّعة.
ودعت بلدية ينبع، الجميع، إلى الحضور من الساعة الخامسة والنصف عصراً، وذلك ضمن احتفالات العيد بمحافظة ينبع.