إقبال كبير من المتسوّقين.. "أسواق الحلويات قُبيل العيد في ينبع".. وفرة ورواج وأذواق

ورصدت صور عدة إقبال أفراد المجتمع على شراء الحلويات في المحال التجارية والأسواق التي تحرص على توفير الأنواع كافة؛ لتغطية الطلب المتزايد من قِبل المستهلكين من مختلف الأذواق حيث شهدت محال بيع الحلويات حركة شرائية واسعة وسط إقبالٍ كبيرٍ من المواطنين والمقيمين استعداداً لعيد الفطر المبارك.