بدور العرض… انطلاق عرض فيلم "قندهار" في صالات السينما السعودية والعالمية

انطلقت عروض الفيلم الهوليوودي العالمي "قندهار"، للمخرج ريك رومان ووه، في صالات السينما السعودية والعالمية، بمشاركة نجوم سعوديين.
ويأتي الفيلم بدعمٍ من هيئة الأفلام عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي، وبرنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، وبالتعاون مع إدارة فيلم العلا.
وشاركت في إنتاج هذا العمل الذي جرى تصويره في محافظتي العلا وجدة مجموعة مميزة من الكفاءات والمواهب السعودية في مختلف الأقسام، مثل طواقم الإخراج والإنتاج والمؤثّرات البصرية، والكاميرا والإضاءة والصوت، وإدارة الحشود والمعدات وخدمات النقل والشحن والإعاشة والإسعافات الأولية والحراسات الأمنية الخاصة وغيرها.
وبحسب التقديرات الأولية، حقق فيلم "قندهار" عوائد اقتصادية مباشِرة، إذ بلغت نسبة المشتغلين من طاقم العمل السعودي ما يزيد عن 10% من مجموع طاقم عمل الفيلم المكوّن من 29 جنسية من مختلف دول العالم، واستفادت ما يزيد عن 15 شركة ومؤسسة سعودية من العمل بشكلٍ مباشر في الفيلم، منها شركات النقل الجوي التجاري والخاص، والفنادق والإسكان، والتخليص الجمركي، والمعدات والأدوات، والخدمات الصحية الخاصة، والإعاشة والتغذية وغيرها، وقد عملت هذه الشركات طوال فترة تنفيذ المشروع الذي امتد لأشهر في الرياض وجدة والعلا خلال عامَي 2021 و 2022م.
وعلى نطاق أوسع فقد حقق عدد من الأفلام العالمية التجارية المصورة في المملكة أثراً اقتصادياً كبيراً، حيث صورت ببطولة نجوم عالميين ومشاركة ما يقارب 1500 شخص في طاقم الإنتاج، وخلقت مشاريع إنتاج هذه الأفلام حوالي 600 فرصة تمثيل موسمية للسعوديين والسعوديات، واستفادت أكثر من 90 شركة منها.
كما شَغَل طاقم العمل والممثلون أكثر من 13 فندقاً ووحدة سكنية تجارية في كل من جدة والرياض وتبوك والعلا وغيرها، وكذلك حجزت هذه الشركات حوالي 80 ألف ليلة، وأقامت في تلك المدن لمُدَد تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أشهر متواصلة مما أسهم في نمو الطلب على خدمات الإعاشة والطيران، وإيجار السيارات وشاحنات النقل الثقيل، وخدمات متنوعة، كما ظهر أكثر من 24 موقع تصوير من تلك المناطق في هذه الأفلام.