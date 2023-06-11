بدور العرض… انطلاق عرض فيلم "قندهار" في صالات السينما السعودية والعالمية

وبحسب التقديرات الأولية، حقق فيلم "قندهار" عوائد اقتصادية مباشِرة، إذ بلغت نسبة المشتغلين من طاقم العمل السعودي ما يزيد عن 10% من مجموع طاقم عمل الفيلم المكوّن من 29 جنسية من مختلف دول العالم، واستفادت ما يزيد عن 15 شركة ومؤسسة سعودية من العمل بشكلٍ مباشر في الفيلم، منها شركات النقل الجوي التجاري والخاص، والفنادق والإسكان، والتخليص الجمركي، والمعدات والأدوات، والخدمات الصحية الخاصة، والإعاشة والتغذية وغيرها، وقد عملت هذه الشركات طوال فترة تنفيذ المشروع الذي امتد لأشهر في الرياض وجدة والعلا خلال عامَي 2021 و 2022م.