"معنا للاستثمار" تدشن مشروعها في ساجر بعد تطويرها لشركة 2060 الزراعية

كشفت شركة معنا للاستثمار عن تطويرها لشركة 2060 الزراعية ذات رأس مال 40 مليون ريال سعودي، وذلك بعد استحواذها على نسبة 20٪؜ من شركة 2060 الزراعية التي تمتلك عدة مشاريع نوعية مكملة لبعضها البعض كعيادات بيطرية ثابتة ومتنقلة والطب البيطري ( وقاية - جراحة - المختبرات والتلقيح الصناعي للإبل)، وكذلك مشاريع الأغنام النموذجية والزراعة المائية والأسماك، بالإضافة إلى تدوير المخلفات والخضراوات لتغذية المواشي والأسماك والعمل على ترشيد استهلاك المياه بتقنية مصنوعة من كوادر الشركة ببراءة اختراع مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.