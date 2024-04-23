من أقدم المستوطنات البشرية في جزيرة العرب ومقصد الرحّالة.. ماذا تعرف عن "سدوس"؟

وأهم ما يميز عمارة (سدوس) التقليدية، هو تكامل عناصرها وتنوعها، ما يجعل منها قرية نموذجية ونادرًا ما نجد قرية مشابهة لها فهي قرية، ليست متداخلة العناصر مع غيرها غير المرغوب فيه بمعنى أنها جميعًا مبنية بطريقة واحدة وفي فترة واحدة، ويمكن أن يطلق عليها (قرية تراثية حضارية)، كما أن ما يميزها المدة الطويلة والتي تقدر بحوالي مائتي عام، هو عدم وصول يد الإنسان العابثة بالحديد والأسمنت إلى مبانيها، ومن مزاياها أيضًا الأسلوب المعماري الفريد الذي استخدم في تسقيف الغرف بفرش الحجارة الرقيقة في الرصف فوق الخشب، وهذا النوع من الأساليب تنفرد به سدوس ولا يوجد في المباني التقليدية إلا في القليل جدًا من مباني إقليم نجد، وينعدم في مباني المنطقة الغربية من المملكة، كمكة وجدة والمدينة ولسدوس مزية أخرى ذلك أن مسجدها يتكون من دورين خلافًا للمساجد المعاصرة لتلك الفترة في نجد، كما أن البيوت فيها تتميز بالبناء ذي الدورين، حيث استخدم ربما السفلي للرجال والعلوي للنساء كما يوجد في القرية العديد من الغرف ذات الواجهة الواحدة وهي متراصة ومتقابلة وتشرف على أزقة ضيقة يفترض أنها استخدمت كمتاجر وأسواق عامة .