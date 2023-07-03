نقل شكر حجاج "الهلال الأحمر".. "التويجري" يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

وقال الأمين العام لآركو: امتلأت نفوسهم غبطة وسرورًا أن تهيأت لهم فرصة الحج، مرددين الشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين على ضيافته الكريمة، وإعجابهم بالتطور الهائل في عمارة الحرمين الشريفين، والمستوى المتقدم للخدمات، والإدارة المتميزة لها، وتهيئتها لاستقبال الضيوف، والإدارة المنظمة لحشود الحجيج الذين قارب عددهم المليونَي حاج؛ إذ جاء أداء النسك مريحًا وميسرًا.