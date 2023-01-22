في 60 دقيقة.. تدخل طبي نادر يستأصل انفتالاً في قناة فالوب لطفلة ببريدة

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل حالة لطفلة تم تحويلها من أحد المستشفيات في المنطقة وهي تشكو ألماً في بطنها مع إقياءات، واشتباه في وجود تكيس بالمبيض، فتم إجراء أشعة فوق صوتية لمنطقة البطن التي بيّنت وجود توسع أنبوبي كيسي بقياس 1.6 / 5.5 سم في الحوض مع سلامة المبيض، وتمت التوصية بعمل أشعة الرنين المغناطيسي التي أظهرت وجود توسع أنبوبي كيسي يشتبه في أنه تورم دموي في أنبوب فالوب ناجم عن التهاب الزائدة الدودية.