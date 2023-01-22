في 60 دقيقة.. تدخل طبي نادر يستأصل انفتالاً في قناة فالوب لطفلة ببريدة

تمكّن فريق جراحي في منطقة القصيم، من إجراء تدخل جراحي نادر لطفلة واستئصال انفتال بقناة فالوب؛ وذلك في عملية استغرقت 60 دقيقة وتكللت بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل حالة لطفلة تم تحويلها من أحد المستشفيات في المنطقة وهي تشكو ألماً في بطنها مع إقياءات، واشتباه في وجود تكيس بالمبيض، فتم إجراء أشعة فوق صوتية لمنطقة البطن التي بيّنت وجود توسع أنبوبي كيسي بقياس 1.6 / 5.5 سم في الحوض مع سلامة المبيض، وتمت التوصية بعمل أشعة الرنين المغناطيسي التي أظهرت وجود توسع أنبوبي كيسي يشتبه في أنه تورم دموي في أنبوب فالوب ناجم عن التهاب الزائدة الدودية.
وأشار إلى أن الفريق الطبي أجرى عملية استكشاف للبطن بالمنظار الجراحي؛ ليتضح وجود انفتال بأنبوب فالوب وهي القناة الواصلة بين المبيض والرحم، فتم رد الانفتال ولكن لم يستعد ترويته الدموية وظل لونه مسوداً، فقرر الأطباء استئصاله بعد إبلاغ أهل الطفلة وأخذ موافقتهم على الإجراء الجراحي المناسب، وتحسنت حالة الطفلة بشكل ملحوظ وانتهت آلامها، وغادرت المستشفى بعد يومين من الجراحة وهي بصحة عامة جيدة.
يُذكر أن عدد العمليات الجراحية التي نفّذها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام الماضي 2022م بلغ 7543 عملية، كان منها عدد العمليات الروتينية 4023 عملية، وفيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد 585 عملية، في حين كان قد بلغ عدد العمليات الطارئة، 2936 عملية، منها 2044 عملية أطفال، و5499 عملية نساء.