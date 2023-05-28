طالبةٌ تسأل و"القرني" يجيب.. هل يمكن الاستفادة من "الطائرة الفضائية" لصناعة الصواريخ؟

تناول البث المباشر للتجربة التفاعلية لرائدي الفضاء السعودييْن ريانة برناوي وعلي القرني، مع طلاب المملكة، تساؤلات عدة للأبناء؛ جاء في إحداها سؤال من طالبة عن كيفية الاستفادة من تجربة "الطائرة الورقية الفضائية" في صناعة الصواريخ المستقبلية.
وفي التفاصيل، سألت الطالبة رند معافا رائدَي الفضاء، تقول: "هل يمكن الاستفادة من التجربة في صناعة الصواريخ المستقبلية؟"؛ حيث جاءت الإجابة مقترنة بإيضاحات.
وقال رائد الفضاء علي القرني، وفق ما نشره الحساب الرسمي لـ"الإخبارية" على "تويتر": "لا بد من معرفة ما هو أفضل شكل للصاروخ وما هي سرعته التي نحتاجها لكي يخترق الغلاف الجوي بأمان ويصل إلى الفضاء".
يشار إلى أن التجارب التي يُجريها رائدا الفضاء السعوديان، تسعى لتعزيز قدرات التحليل العلمي، وزيادة اهتمام الطلاب بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة؛ مما سيسهم في تعزيز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهمًّا من المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث في خدمة البشرية.