شاهد.. أمطار ديمية متفرقة على شقراء وعدد من مراكزها زادت قوتها ليلًا

هطلت أمطار ديمية متفرقة على محافظة شقراء وعدد من مراكزها.
واستمرت الأمطار الديمية المتقطعة من أذان المغرب حتى الساعة الثانية صباحًا، وكانت في بداياتها خفيفة، وزادت قوتها عند منتصف الليل حتى ملأت المياه الشوارع والطرقات.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد تَوقع أن تشمل الأمطار (الرياض العاصمة، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ورماح، وشقراء، وضرما، والغاط، والخرج، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والسليل، ووادي الدواسر، والأفلاج، والمزاحمية، والدرعية، وحريملاء).
وبدأت الحالة المطرية من يوم الخميس 15 رمضان 1444هـ حتى غد الأحد 18 رمضان 1444هـ.