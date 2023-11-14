"الجلاجل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة انضمام السعودية للوكالة الدولية لأبحاث السرطان

يُذكر أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية تأسست عام 1965م لتحديد أسباب السرطان، واتخاذ تدابير وقائية ضدها. وتعمل الوكالة على تنسيق وإجراء البحوث الوبائية والمختبرية التي تُركِّز على السرطان، وتهدف إلى إجراء وتنسيق الأبحاث الطبية المتعلقة بأسباب المرض، وجمع بيانات الإصابة بمرض السرطان والنجاة منه في مختلف دول العالم، ونشر التقارير الدولية عن ذلك، وإصدار سلسلة من الدراسات البحثية المُحكمة حول المخاطر المحتمل تسببها بمرض السرطان، إضافة إلى نشر قوائم دورية مصنفة للمواد المسرطنة، والمواد المسرطنة المحتملة، والمواد غير المسرطنة.