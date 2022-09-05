شركة البحر الأحمر تعلن عن افتتاح منتجع "ساوثرن دونز" العام المقبل

وكانت منى سراج مديرة الإدارة المساعدة للعلاقات العامة بشركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي قد قالت، في وقت سابق: إن مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي سيحتوي على منتجعَين رئيسيَّين، الأول صحراوي "ساوثرن ديونز"، يتألف من 40 فيلا، ومجموعة من المطاعم، ومسبح، ومركز سبا، و36 غرفة فندقية، ومرافق البنية التحتية المتطورة، والثاني جبلي "دزرت روك"، مصمم بطريقة تسمح للضيوف بالتواصل المباشر مع طبيعة وثقافة المنطقة المحلية، وسيدخل الضيوف إلى المنتجع عبر وادٍ مخفي بين الجبال، يحتوي على 50 فيلا و10 غرف فندقية.