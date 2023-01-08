"صحة الطائف": تدخّل جراحي لإصلاح تهتك بالأمعاء لوافد تعرض لحادث مروري

وأكدت أنه تم استدعاء الطبيب الاستشاري، وتم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود نزيف داخلي بالبطن؛ نتيجة تهتك حاد في الأمعاء والمستقيم، وعلى الفور أدخل المريض للعمليات، وتم استئصال الجزء الذي تأكد موته من الأمعاء، وعمل فتحة جانبية للأمعاء الدقيقة وربط الجزء الآخر، كما تم عمل كشف على باقي الأمعاء، وبعد 24 - 48 ساعة تم استقرار الحالة ومن ثم خروج المريض ولله الحمد.