أمين منطقة القصيم و"العثيم" يطلعان على مشروع "العثيم هارت"

وأضافت، أن المشروعات الاستثمارية، هي نماذج فعّالة لتنمية المنطقة؛ لما لها من أثر مباشر في تعزيز النشاط الترفيهي والسياحي والثقافي، وتهدف إلى خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.