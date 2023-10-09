أمين منطقة القصيم و"العثيم" يطلعان على مشروع "العثيم هارت"

التقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة العثيم للاستثمار الشيخ عبدالله العثيم؛ للاطلاع على مستجدات المشروع المستقبلي بمدينة بريدة "العثيم هارت".
وقالت الأمانة: إن هذا المشروع يقع على مساحة إجمالية تبلغ 154 ألف م2، ومساحة تأجيرية تصل إلى 126 ألف م2، وبعائد استثماري متوقع لكامل المشروع 253 مليون ريال.
وأضافت، أن المشروعات الاستثمارية، هي نماذج فعّالة لتنمية المنطقة؛ لما لها من أثر مباشر في تعزيز النشاط الترفيهي والسياحي والثقافي، وتهدف إلى خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن أمانة منطقة القصيم، تسعى من خلال هذه المشروعات والشراكات مع رجال الأعمال بالمملكة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعريف بعدد المشروعات النوعية والكبرى التي تنفذ بالمنطقة، وإيضاح خطط التنمية الحضرية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين والمقيمين بالقصيم.