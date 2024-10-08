قوات "الأمن البيئي" و"أمن الطرق" تنفذان 3 عمليات بحق مخالفين لنظام البيئة

تفصيلًا، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على مواطنين وهما: صالح محمد التويجري, وإبراهيم صالح السواجي, لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها, بحوزتهما بندقية هوائية، و(250) ذخيرة هوائية حية، و(10) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.