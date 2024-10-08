قوات "الأمن البيئي" و"أمن الطرق" تنفذان 3 عمليات بحق مخالفين لنظام البيئة

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في تنفيذ عمليتين بحق مخالفين لنظام البيئة، فيما شنت القوة الخاصة لأمن الطرق ضبطية ثالثة بحق مواطن مخالف لنظام البيئة.
تفصيلًا، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على مواطنين وهما: صالح محمد التويجري, وإبراهيم صالح السواجي, لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها, بحوزتهما بندقية هوائية، و(250) ذخيرة هوائية حية، و(10) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
من ناحية ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (24) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
إلى ذلك ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.