أرامكو والذكاء الاصطناعي.. تحالف 7 سنوات أحدَثَ تغيراتٍ متسارعة لتحقيق رؤية 2030 بقطاع الطاقة

البرامج الستة، أحدها أُطلق عليه "الالتزام"، ويهدف إلى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تدريب الموظفين على السلامة، والطائرات دون طيار، والروبوتات التي تعمل على تنفيذ مهام الصيانة والتفتيش بشكل أكثر أمانًا وكفاءة؛ فضلًا عن نظام تحديد الهوية الذي يعمل على تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الرئيسية من خلال التعرف على الوجه، وهو نظام يستخدم قاعدة بيانات تحوي تفاصيل 270 ألف موظف ومقاول في أرامكو.