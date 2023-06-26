السعودية تضمد الجراح.. ذوو الشهداء والأسرى الفلسطينيين: الحج أمنية حققها لنا خادم الحرمين

بدورها أكدت الحاجة منال الأسود أنها لم تتوقع أن تحظى بفرصة السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ولكن بفضل الله ثم بفضل هذا البرنامج الذي شمل نحو 1000 حاج فلسطيني من أسر الشهداء والمصابين، تحقق حلمها الذي كانت تنتظره لعقد من الزمن.