تعرّف على خدمات مراكز رعاية الأطفال في الحرم المكي الشريف

وقالت الهيئة: إن المركز مقسم إلى ثلاثة أقسام هي: أقصى من سنة إلى 3 سنوات ومن 4 إلى ست 6 ومن 7 إلى 10، ‏‫وتسمى فصل زمزم لوجود مجسم يحاكي بئر زمزم، ويتوفر فيه غرف نوم وغرف لمشاهدة البرامج وكتب للاستفادة وكاميرات مراقبة، وأول 3 ساعات مجانًا، وبعدها رسوم رمزية على الطفل الواحد.