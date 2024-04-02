تعرّف على خدمات مراكز رعاية الأطفال في الحرم المكي الشريف

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين مركزين لضيافة الأطفال داخل التوسعة السعودية الثالثة، وذلك في إطار سعيها لراحة زوار وقاصدي المسجد الحرام.
وتفصيلًا: أوضح حساب الهيئة على منصة "x" أنّه يتوفر مركزان للعناية بالأطفال بالقرب من مستشفى الحرم للطوارئ، وذلك بعد استخدام السلالم الكهربائية والمتجهة للدور الأول تقابلك أحد هذه المراكز.
وأضاف: هذه المراكز مجهزة لاستقبال الأطفال البنات من سنة إلى 10 سنوات، والأولاد من سنة إلى ثماني سنوات، ويشترط لدخول الطفل وخروجه من المركز تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر.
وقالت الهيئة: إن المركز مقسم إلى ثلاثة أقسام هي: أقصى من سنة إلى 3 سنوات ومن 4 إلى ست 6 ومن 7 إلى 10، وتسمى فصل زمزم لوجود مجسم يحاكي بئر زمزم، ويتوفر فيه غرف نوم وغرف لمشاهدة البرامج وكتب للاستفادة وكاميرات مراقبة، وأول 3 ساعات مجانًا، وبعدها رسوم رمزية على الطفل الواحد.