الأشواك الأرضية في مواقف السيارات.. حقّ لمُلاك المراكز التجارية أم مخالفة تستوجب العقوبة

وعن هل يحق لمن تضررت مركبته من هذه الأشواك الأرضية رفع دعوى قضائية ضد المركز أو الفندق، قال "العطية": لا يحق للمتضرر رفع أي دعوى قضائية، إلا إذا لم يكن هناك لوحات إرشادية تدل على أن هناك أشواكًا أرضية في حال عكس السير أو القيادة بشكل مخالف.