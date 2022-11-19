"دمائي سعودية".. طبيب تايلاندي راويًا ذكرياته بالمملكة: حنين يراودني بهذه الأغنية

بالدموع والشوق يعتصره، قال طبيب تايلاندي: إن "الشيء الذي لاحظه واستفاد منه لعيشه وتربيته في السعودية ولن يجده في أي مكان آخر.. تعلم الإسلام"؛ مؤكدًا أنه برغم أن "دمه تايلاندي؛ لكن دماءه داخليًّا وعقليًّا سعودية".