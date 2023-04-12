جمعية التطوع الصحية تُطلق "أكاديمية أثر للتدريب".. وتوقّع عددًا من الشراكات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية التطوع الصحية "أثر" الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن: إطلاق هذا المشروع الحلم، هو الخطوة الأهم نحو صناعة كوادر تطوعية محترفة في القطاع غير الربحي، من خلال استفادتهم من برامج هذه الأكاديمية المحترفة والمجهزة بأحدث السبل التعليمية والتدريبية والتقنية، والتي تسهم في تطويرهم بالشكل الأمثل والأنسب.