مارس المقبل.. انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الأول للترفيه بالشرق الأوسط في الرياض

ويهدف المنتدى، الذي تشارك فيه منظمة إيابا لأول مرة في الشرق الأوسط منذ انطلاقها في عام 1918م، إلى استكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافة إلى تعظيم أداء المبادرات، ومعرفة طرق وأدوات قياس نجاح الفعاليات داخل المناطق الترفيهية، فضلا ًعن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم استراتيجياته من خلال التأهيل اللازم لقيادات فعالياته وبرامجه.