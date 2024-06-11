هيئة التأمين تنال "الآيزو" لنظام إدارة الجودة في خدمات التراخيص والموافقات

حصدت هيئة التأمين شهادة الآيزو (ISO 9001: 2015) لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم خدمات التراخيص والموافقات لشركات قطاع التأمين فيما يتعلق بالتقنية التأمينية والتعيينات والإسناد والمنتجات واتفاقيات إعادة التأمين.
ويأتي ذلك في إطار حرص "هيئة التأمين" على تعزيز استخدام المعايير والمتطلبات المتعلقة بمنظومة الإدارة، وتنفيذ مراجعة دقيقة وتفصيلية لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم خدمات التراخيص والموافقات، وآليات إجراءات العمل المتبعة داخل الإدارة العامة للتراخيص والموافقات في الهيئة.
وتعد هيئة التأمين، الجهة المعنية بتنظيم واستقرار وتنمية قطاع التأمين في المملكة، وتتولى الإشراف والرقابة عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعنى بتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والإسهام في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.