هيئة التأمين تنال "الآيزو" لنظام إدارة الجودة في خدمات التراخيص والموافقات

وتعد هيئة التأمين، الجهة المعنية بتنظيم واستقرار وتنمية قطاع التأمين في المملكة، وتتولى الإشراف والرقابة عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعنى بتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والإسهام في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.