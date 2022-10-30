استطلاع رأي لـ1078 من النساء يكشف عن وعي كبير حول "سرطان الثدي"

وأظهرت النتائج وعيًا عاليًا لدى العينة حول هذا المرض الذي يتهدد حياة البشر؛ خاصة النساء. إذ أجاب 76% من العينة بالإجابة الصحيحة عن ماهية جهاز الماموغرام ووظيفته، كما أن 77% منهن يرين أن لديهن معلومات كافية حول هذا المرض، وضرورة الفحص المبكر للكشف عنه. كما رأت 62% من العينة أن الجهود المبذولة في التوعية من هذا المرض ممتازة و27% رأين أنها جيدة، مقابل 7% رأين أن هذه الجهود ضعيفة.