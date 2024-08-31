"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصاحبها رياحٌ شديدة السرعة وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريانُ السيول وصواعقُ رعديّة مع احتمال تكوُّن الأعاصير القمعية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان.