وفد جمعية رجال الأعمال المصريين في زيارة لمشاريع المزيني العقارية

استقبلت شركة المزيني العقارية، نائب وزير الإسكان المصري سعادة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، يرافقه وفد مصري من جمعية رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة الإسكانية في المشاريع العقارية للشركة، ودورها في زيادة المحتوى المحلي العقاري في المملكة العربية السعودية وما يقدمه القطاع العقاري الخاص من منتجات وخيارات سكنية للأفراد وفرص متنوعة للمستثمرين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين السعودي- المصري، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
وقد أقامت "المزيني العقارية" حفل استقبال للوفد والحضور بهذه المناسبة، تَضَمّن عرضًا مرئيًّا لمشاريع الشركة وما تتضمنه من منتجات سكنية ومرافق، وما تحتويه من خدمات، وقد شهد حفل الاستقبال توقيع اتفاقية ثنائية بين شركة البيوت الاقتصادية من الجانب السعودي، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير بجمهورية مصر لتنفيذ عدة مشاريع سكنية؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين المطورين العقاريين في البلدين، وامتدادًا لجهود التنسيق المستمرة بين اتحاد الغرف السعودية وجمعية رجال الأعمال المصريين.
يأتي ذلك على هامش زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية بدعم من اتحاد الغرف السعودية، ممثلًا في اللجنة الوطنية العقارية، لتعزيز أواصر العلاقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وقد اختتم الوفد زيارته لـ"المزيني العقارية" بجولة استطلاعية على المشاريع القائمة والمنفذة في مدينة الرياض، شملت زيارة لمشروع بوابة الشرق، ومشروع مدينة المستقبل، ومشروع الرياض قروف، ومشروع أسدام، ومشروع الزهرة، ووقفوا على سير الأعمال فيها.