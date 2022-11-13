وفد جمعية رجال الأعمال المصريين في زيارة لمشاريع المزيني العقارية

يأتي ذلك على هامش زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية بدعم من اتحاد الغرف السعودية، ممثلًا في اللجنة الوطنية العقارية، لتعزيز أواصر العلاقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وقد اختتم الوفد زيارته لـ"المزيني العقارية" بجولة استطلاعية على المشاريع القائمة والمنفذة في مدينة الرياض، شملت زيارة لمشروع بوابة الشرق، ومشروع مدينة المستقبل، ومشروع الرياض قروف، ومشروع أسدام، ومشروع الزهرة، ووقفوا على سير الأعمال فيها.