برعاية أمير مكة.. "رئاسة الحرمين" تقيم الملتقى العلمي الأول لإبراز مآثر الشيخ عبدالله بن حميد

وفي هذا الصدد، عبّر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة لهذا الملتقى العلمي الأول، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بالعلماء وتبجيلهم وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين.