تقرير دولي يشيد بتحوّل المملكة الصحي ويستعرض تجربة "تجمع الرياض الأول"

في خطوة تعكس نضج التجربة الوطنية للتحول، أصدر تقرير The Business Year تحليلاً موسعًا حول مسار رؤية المملكة 2030، مسلطًا الضوء على التحول الجذري في الاقتصاد السعودي، ونماذج التنمية المبتكرة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وأفرد التقرير صفحتين لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه تجمع الرياض الصحي الأول في قيادة التحول الصحي بالعاصمة، واستعراض نموذج الرعاية الصحية المتكاملة الذي ينتهجه، وإسهاماته في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
كما أبرز التقرير مكانة مدينة الملك سعود الطبية ضمن منظومة التجمع، باعتبارها صرحًا طبيًا مرجعيًا وشبكة أمان صحية لمدينة الرياض، لدورها في تقديم الرعاية التخصصية والحرجة، وإدارة الحالات الطارئة والمعقدة، إلى جانب مساهماتها في التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتضمنت إحدى الصفحات مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح التميمي، استعرض خلالها الرؤية الاستراتيجية للتجمع، ومحاور إعادة تصميم نموذج تقديم الخدمة، وتعزيز الرعاية الأولية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء نظام صحي مستدام ومتمركز حول المستفيد.
ويؤكد هذا الحضور الدولي المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها منظومة التحول الصحي في العاصمة كنموذج وطني ناجح، يجسّد تكامل التخطيط والتنفيذ، ويترجم الطموحات الاستراتيجية إلى أثر ملموس على جودة الحياة، ويعزز من موقع المملكة على خارطة الابتكار الصحي إقليميًا ودوليًا.